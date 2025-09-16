توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي

وقّعت منظمة اليونسكو ومؤسسة الدكتور الصادق بالسّرور (كندا)، يوم أمس الاثنين 15 سبتمبر 2025، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع "دعم دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة في تونس" بميزانية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي.

وتم توقيع هذا الاتفاق من قبل مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، شرف أحميميد، والصادق بالسّرور، بحضور سفير تونس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو ضياء خالد، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

وفي بلاغ صادر عن اليونسكو تمت الإشارة إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز دور الثقافة كمحرّك للتنمية المستدامة في تونس، وتشجيع التعاون الإقليمي في منطقة المغرب العربي.



هذا المشروع الذي يمتد على أربع سنوات (من سبتمبر 2025 إلى نوفمبر 2029)، سيقدم دعما لتونس في مجالات مرتبطة أساسا بحفظ التراث الثقافي غير المادي والتراث العالمي، فضلا عن دعم التكوين في المهن التراثية و مشاريع الاقتصاد الإبداعي.وفي سياق الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي ودعم معارف ومهارات الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، سيتولى 28 معلما حرفيا تكوين 84 متدرّبا على امتداد فترة الاتفاق، وذلك بمعدل 7 مكونين في كل سنة يشرفون على ثلاثة متكونين لكل حرفة سنويا.أما في ما يتعلق بالتراث العالمي، فينُص الاتفاق على توفير دعم تقني وتعزيز قدرات مديري المواقع التسعة التونسية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع الاهتمام خاصة بأخر موقع تم تسجيله وهو جزيرة جربة ، بالإضافة إلى استكمال مشروع "طريق التراث لليونسكو" الذي تم إطلاقه في موفى سنة 2023، فضلا عن العمل على صون الأنظمة الواحية.وبالنسبة للجزء الخاص بالاقتصاد الإبداعي، فينص الاتفاق على دعم الفاعلين الثقافيين المحليين وبناء قدراتهم للتمكن من تطوير مشاريعهم، وتسهيل نفاذهم إلى مصادر التمويل، فضلا عن تمكينهم من آليات إعداد ملفات الترشح لضم مدنهم إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو (RVCU) خلال دورتي 2027 و2029.من الناحية الاتصالية، سيتم التركيز على التعريف بهذا الاتفاق وأهدافه وأهمية الشراكة بين مؤسسة بالسرور واليونسكو ومجالات التعاون بينهما، فضلا عن تسليط الضوء على وتنوع مكونات هذا المشروع الذي سيتم انجازه على أربع سنوات.وتُساهم هذه الجوانب، التي نص عليها الاتفاق، في دعم جهود اليونسكو الرامية إلى تعزيز دور الثقافة كرافد من روافد التنمية المستدامة، وتشجيع الدول على اعتماد سياسات ثقافية، وهو موضوع الندوة الدولية "MONDIACULT 2025" التي تنظمها اليونسكو من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في برشلونة - اسبانيا.والصادق بالسرور مؤسس ورئيس "مؤسسة الصادق بالسرور" بجامعة مونتريال بكندا، هو أكاديمي تونسي، مقيم بكندا منذ سنة 1969، يعمل من خلال مؤسسته على دعم التربية والتعليم والثقافة في تونس، وخاصة التعليم الطبي في مجال طب الأسرة.