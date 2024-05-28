Babnet

بنزرت: الاذن بالاحتفاظ بشخص وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق بمستدودع الحجز البلدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664f99f0e78d13.38167333_pmflnkegiohjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 13:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
افاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، انه تم الاذن بالاحتفاظ بشخص، وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق جد عشية الخميس الفارط في مستودع الحجز البلدي بالجهة.
أخبار ذات صلة:
بنزرت: إخماد حريق مفاجئ نشب في جانب من مستدودع الحجز البلدي ببنزرت...

وكانت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اسفر عن احتراق 14 دراجة نارية وسيارة، علاوة على احتراق جانب من سيارة نقل ريفي وكمية من الملابس المستعملة، مع تسجيل اصابة طفيفة لحارس بالمكان، خلال تدخله مع أعوان الحماية المدنية لاطفاء الحريق، وتولت إدارة البلدية فتح بحث اداري بشان الواقعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288358


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*