بنزرت: الاذن بالاحتفاظ بشخص وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق بمستدودع الحجز البلدي

افاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، انه تم الاذن بالاحتفاظ بشخص، وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق جد عشية الخميس الفارط في مستودع الحجز البلدي بالجهة.وكانت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اسفر عن احتراق 14 دراجة نارية وسيارة، علاوة على احتراق جانب من سيارة نقل ريفي وكمية من الملابس المستعملة، مع تسجيل اصابة طفيفة لحارس بالمكان، خلال تدخله مع أعوان الحماية المدنية لاطفاء الحريق، وتولت إدارة البلدية فتح بحث اداري بشان الواقعة.