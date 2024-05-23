بنزرت: إخماد حريق مفاجئ نشب في جانب من مستدودع الحجز البلدي ببنزرت

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تمكّنت الحماية المدنية ببنزرت، عشية اليوم الخميس، من إخماد حريق مفاجئ نشب في جانب من مستودع الحجز البلدي التابع لبلدية بنزرت، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه فور إخطار مصالح الحماية المدنية بنشوب الحريق، وجّهت شاحنة إطفاء من الحجم الكبير لمكان الحادث ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع انتشارها لبقية محتويات المستودع.

من جهته، كشف مصدر مسؤول ببلدية بنزرت أن الحريق أتى على 14 دراجة نارية وسيارة، علاوة على احتراق جانب من سيارة نقل ريفي، وكمية من الملابس، مع تسجيل إصابة طفيفة لحارس بالمكان خلال تدخله مع أعوان الحماية المدنية خلال عملية الاطفاء.



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ولاحظ المصدر ذاته أن إدارة البلدية وجّهت الممثل القانوني للبلدية بمعية عدل تنفيذ للمكان، وتولت فتح بحث اداري في الواقعة، فيما فتحت المصالح الأمنية من ناحيتها فتح بحث أمني في الغرض.

