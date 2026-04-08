تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس

مثل محور تعزيز التعاون الثقافي في مختلف مجالاته الابداعية والفنية محور لقاء جمع اليوم الاربعاء، وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي وسفير كندا في تونس، ألكسندر بيلودو.ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، شغل المجال الموسيقي حيزا هاما من النقاش، حيث تم التباحث في سبل تبادل الخبرات والتكوين الأكاديمي، مع دراسة إمكانية تنظيم إقامات فنية وثقافية مشتركة بشكل عام، ومجال العزف على آلات النفخ بصفة خاصة، بما يمكّن الموسيقيين التونسيين من الاحتكاك المباشر وتطوير مهاراتهم التقنية والفنية في هذا الاختصاص الدقيق.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على انفتاح تونس على التجارب الثقافية الكندية الرائدة، مشددة على أن الثقافة تظل رافدا أساسيا لتعزيز الصداقة التونسية-الكندية وتوسيع آفاق التعاون الفني والإبداعي بين البلدين.من جهته، أعرب السفير عن استعداد بلاده لمواصلة دعم المشاريع الثقافية المشتركة وتطوير آليات التبادل الفني، بما يتيح فرصا أكبر للمبدعين في كلا البلدين ويعزز الشراكة الثقافية المتبادلة.كما تناول اللقاء آفاق المشاركة الكندية في التظاهرات الدولية الكبرى التي تحتضنها تونس، على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومعرض تونس الدولي للكتاب، بما يساهم في تعزيز التبادل الفني والأدبي والثقافي بين الجانبين.وبمناسبة مرور 60 عاما على بعث أول سفارة لكندا في منطقة المغرب العربي، والتي كانت تونس مقرا لها، تم الاتفاق على جعل هذا الحدث التاريخي محطة فارقة في التعاون الثقافي لعام 2026.وفي هذا الإطار، جرى التنسيق لتنظيم أسبوع ثقافي كندي في تونس، يهدف إلى تسليط الضوء على الثراء الثقافي والإرث الإبداعي الكندي، ويكون جسرا للتواصل بين الشعبين الصديقين وتثمينا لعقود من العمل الدبلوماسي والثقافي المشترك.