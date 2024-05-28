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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 12:48 قراءة: 1 د, 2 ث
      
في ما يلي مواعيد سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :

الأحد 2 جوان 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)
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الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 1)

الاثنين 3 جوان 2024
في قاعة القرجاني (15:00)
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 1)

الثلاثاء 4 جوان 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير (18:00)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)

الأربعاء 5 جوان 2024
في قاعة القرجاني (15:00)
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 2)

الجمعة 7 جوان 2024
في قاعة بوهيمة برادس (18:00)
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)
الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)

الأحد 9 جوان 2024
في قاعة بوهيمة برادس (16:00)
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (16:00)
الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)

الثلاثاء 11 جوان 2024
في قاعة القرجاني (15:00)
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (18:00)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)

ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.


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