البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

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في ما يلي مواعيد سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :



الأحد 2 جوان 2024

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)



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الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 1)



الاثنين 3 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 1)



الثلاثاء 4 جوان 2024

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (18:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)



الأربعاء 5 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 2)



الجمعة 7 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)



في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)



الأحد 9 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس (16:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)



في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (16:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)



الثلاثاء 11 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)



في قاعة محمد المزالي بالمنستير (18:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)



ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.