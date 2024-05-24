كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يترأس اجتماع الدورة السادسة للمشاورات السياسية التونسية التشيكية

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ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة أمس الخميس في العاصمة التشيكية براغ، أشغال اجتماع الدورة السادسة للمشاورات السياسية التونسية التشيكية وذلك رفقة نائب وزير الخارجية التشيكي، جيري كوزاك .

واكد المسؤولان حرص البلدين على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات الى مستويات أرفع في جميع المجالات بما يتوافق مع الامكانيات المتوفرة في تونس وتشيكيا خاصّة على مستوى التبادل التجاري ودفع الاستثمار واستكشاف فرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في عديد القطاعات مثل الفلاحة والصناعات الدّوائيّة وصناعة الطّيران والفضاء والسيارات والطاقات المتجددة ومعالجة المياه، حسب ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الجمعة.

ونوّه بن رجيبة وكوزاك خلال الاجتماع بعلاقات الصداقة والتعاون المتميّزة بين تونس وتشيكيا، مبرزين أهمّية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين لإعطاء زخم جديد للشراكة بين البلدين.

وتبادل المسؤولان وجهات النّظر حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على غرار الحرب في اوكرانيا وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والطّاقي في العالم وكذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



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وفي هذا الاطار أبرز كاتب الدولة موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة من خلال التّأكيد مجدّدا على دعوة تونس الى الوقف الفوري لإطلاق النّار في غزّة ووضع حدّ للإبادة الجماعيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضرورة ايصال المساعدات الانسانية دون قيد أو شرط.

وخلال غداء عمل اقيم أمس في مقر سفارة تونس ببراغ وحضره سفراء الدول الافريقية بتشيكيا ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافيسكي، شدد كاتب الدولة منير بن رجيبة لدى التطّرّق الى موضوع الهجرة غير النظامية، " على وجاهة الموقف التونسي الداعي الى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتضامنة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الاقليمية والدولية قصد معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة".

وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون بين الدول الافريقية وتشيكيا والعلاقات الافريقية الاوروبية لا سيّما على صعيد التبادل الاقتصادي والعلمي والأكاديمي، اضافة الى النظر في تطوّرات الاوضاع في عدد من المناطق التي تشهد توترات ونزاعات والسّبل الكفيلة بحلّها.

والتقى كاتب الدولة منير بنرجيبة في مقرّ البرلمان التشيكي، مع مجموعة الصداقة البرلمانية التشيكية التونسية وتم التطرق بالخصوص الى اهمية الدور الذي تلعبه المجموعة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ختام زيارته الى براغ، التقى كاتب الدولة بعدد هام من افراد الجالية التونسية المقيمة بتشيكيا.