رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من نظيره الصيني للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني

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تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ دعوة للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني التي ستلتئم في شهر سبتمبر 2024 ببيكين.



وتسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح نبيل عمار رسالة الدعوة ، من السفير الصيني لدى تونس وان لى ، خلال لقاء جمعهما اليوم الجمعة بمقر الوزارة





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وتطرق الطرفان خلال اللقاء ، وفق ما ورد في بلاغ للخارجية، إلى الاستحقاقات القادمة المزمع تنظيمها في الصّين، على النطاق الثنائي (التونسي الصيني ) ومتعدد الأطراف ، لا سيما منتدى التعاون العربي الصيني الذى سينعقد موفي الشهر الجاري



كما تباحثا حول السبل المثلى للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى، ومزيد تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية لتونس.