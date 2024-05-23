منوبة: الاحتفاظ بصاحب مسلخ عشوائي يشتبه في إلقائه فواضل ذبح الدواجن في قنال مياه

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الخميس، بالاحتفاظ بصاحب مسلخ عشوائي معد لذبح وسلخ الدجاج الحيّ قصد ترويجه في مسالك التوزيع، وقرّرت عرضه غدا الجمعة على انظار النيابة العمومية، وذلك من أجل الذبح العشوائي ومخالفة التراتيب الصحية، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة سندس النويوي لصحفية "وات".



يأتي ذلك عقب تفطّن أعوان الحرس البلدي بمنوبة، وفريق من خبراء الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وأعوان الحرس الوطني بوادي الليل، ضمن عمل رقابي مشترك، لمسلخ عشوائي بمنطقة صنهاجة من معتمدية وادي الليل يشتبه في تعمد صاحبه إلقاء فواضل ذبح الدجاج من ريش وأحشاء في مسار قنال جلب المياه إلى مركب انتاج المياه بغدير القلة.





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وكانت مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط قد تلقت مراسلة من إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بتكرر وصول أكياس من فواضل ذبح الدواجن (ريش وأحشاء وفواضل أخرى) إلى محطة المعالجة بالمركب المذكور عبر قنال المياه، وتسببها في انسداد القنوات فضلا عن آثارها البيئية.

وبالتنسيق مع وحدات الحرس والحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تم إيلاء الامر أهمية كبرى وتنفيذ حملة رقابة منذ بداية الاسبوع تركزت على مسار القنال، حتى تم التفطّن اليوم إلى خروج شاحنة محمّلة بكمية من الدواجن المذبوحة، من ضيعة بجهة صنهاجة، وبتحديد مصدر جلب تلك الدواجن، تبين انه مسلخ عشوائي يستعمل نفس نوعية الأكياس التي رصدت سابقا في القنال.

وقد تم خلال العملية حجز 156 طير دجاج مذبوح، فضلا عن 5 أكياس معبأة بفواضل ذبح وريش، إلى جانب تحرير محضر بيئي فوري من أجل إلقاء نفايات في مجرى المياه في غير مسلكها القانوني.

كما تدخلت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، وفق النويوي، لرفع عينات للتحليل، ورفع مخالفة على معنى القانون عدد 25 لسنة 2019، المؤرخ في 26 فيفري 2019، والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في انتظار اتخاذ بقية الإجراءات الضرورية اللازمة.