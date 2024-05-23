الرابطة 1 - مرحلة تفادي النزول - فوز ثمين لنجم المتلوي على الاولمبي الباجي ونقطة هامة لقوافل قفصة في بنزرت

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حقق نجم المتلوي فوزا ثمينا على ضيفه الاولمبي الباجي 2-1 فيما كسب قوافل قفصة نقطة ثمينة في بنزرت بعد تعادله 2-2 مع النادي المحلي اليوم الخميس في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



في المتلوي حقق نجم المكان فوزا ثمينا لكنه على غاية من الصعوبة على الاولمبي الباجي 2-1 انعش به اماله في البقاء ضمن مصاف النخبة بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع.





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ولئن نجح ابناء المدرب قيس اليعقوبي في اخذ الاسبقية بهدفين عن طريق هيثم المحمدي (17) والكونغولي موالا (47) وكان بامكانه تثليث النتيجة لو لم يخفق حمزة اللطيفي في تنفيذ ضربة الجزاء (65) فان الاولمبي الباجي كان بامكانه ايضا العودة بنتيجة التعادل لو لم يهدر بشير المقدمي في اللحظات الاخيرة من المباراة ضربة الجزاء بعد ان كان ربيع الحمري ذلل الفارق للضيوف في الدقيقة 65.



ورغم الهزيمة حافظ الاولمبي الباجي على المركز الثاني ب 21 نقطة رفقة اتحاد تطاوين الفائز امس على اتحاد بن قردان 2-1.



وفي بنزرت اختطف قوافل قفصة نقطة تعادل هامة على درب الصراع من اجل البقاء في دوري الاضواء وذلك بعد هدف امير العمراني في الدقيقة 90 ز3 (2-2).

وكان النادي البنزرتي، الذي ضمن بقاءه رسميا في الرابطة الاولى، المبادر بالتسجيل عن طريق الطيب بن زيتون قبل ان يعدل النيجيري غودسباور النتيجة للقوافل 1-1 في الدقيقة 44. ثم اخذ ابناء المدرب ماهر الكنزاري الاسبقية من جديد بواسطة اشرف الفرشيشي في الدقيقة 61.



وكان مستقبل سليمان فاز امس على مستقبل المرسى بهدف دون رد ليبقى الفريقان في المركز الاخير ب12 نقطة لكل منهما.







في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الخميس :



الخميس 23 ماي 2024

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 2 الطيب بن زيتون (9) / أشرف الفرشيشي (61)

قوافل قفصة 2 أنيفيوك غودسباور (44) / أمير العمراني (90+3)



في ملعب المتلوي

نجم المتلوي 2 هيثم محمدي (17) / شانس ليروي موالا (47)

الاولمبي الباجي 1 ربيع الحمري (65)



الاربعاء 22 ماي 2024

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 روش فونينغ (49)

مستقبل المرسى صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 2 مؤمن رحماني (78)/ فابيان زاهوي (82)

اتحاد بن قردان 1 ايوب مشارك (37)





الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 23 11 5 4 2 13 7

2- الأولمبي الباجي 21 11 5 3 3 14 7

-- اتحاد تطاوين 21 11 5 4 2 10 9

4- نجم المتلوي 18 11 4 3 4 12 11

5- قوافل قفصة 17 11 4 3 4 6 7

6- اتحاد بن قردان 16 11 3 3 5 7 11

7- مستقبل المرسى 12 11 4 0 7 9 14

-- مستقبل سليمان 12 11 4 0 7 8 13