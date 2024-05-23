تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكامل منطقة وادي الخياط من معتمدية رواد

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أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، أن عطبا مفاجئا طرأ الخميس 23 ماي 2024 على محطة الضخ بوادي الخياط من معتمدية رواد، انجر عنه إنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكامل منطقة وادي الخياط.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم الخميس 23 ماي 2024 بعد استكمال إصلاح العطب وإعادة تشغيل المحطة، وفق ذات البلاغ.