رجال أعمال من تونس وبولنيا يعملون على زيادة المبادلات والاستثمارات بين البلدين

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يتطلع رجال أعمال من تونس وبولونيا إلى زيادة الإستثمارات الصناعية والمبادلات التجارية والخدمات بين البلدين، كان ذلك في إطار ندوة انتظمت، الإربعاء، بتونس ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسيّة (كوناكت) والغرفة التجارية البولونية بتونس.



وتضمن الملتقى تقديم عروض بخصوص وضع الاستثمارات الاقتصادية والمبادلات التجارية الراهنة بين البلدين. وعبر المشاركون في اللقاء عن عزمهم في تطوير هذا التعاون بالتركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الصديقة للبيئة والصناعات الميكانكية المتقدمة والصناعات الرقمية وفي زيادة المبادلات التجارية في مجالات الانتاج الغذائي والفلاحي والخدمات السياحية.





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وقال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية، أصلان بن رجب، أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين "ستشهد حركية جديدة دعما للمبادلات والاستثمارات على أساس التجديد الإقتصادي". واعتبر أن الملتقى مناسبة "للتفكير في تسهيل التبادل في مجال الأعمال واتخاذ خطوات ملموسة".



وعبّرت سفيرة بولونيا في تونس، جوستينا بارازينسكا، أنّ بلادها تأمل في أن تكون العلاقات بين هياكل المستثمرين قائمة على تقاليد راسخة لا تتأثر بالملابسات الظرفية وهو ما يتطلب تعميق الفهم والتواصل كما عبّرت عن استعداد السفارة دعم حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر نحو بولونيا.



ومن المزمع تنظيم ملتقى رجال الأعمال حول المبادرات في مجال التجارة والاستثمار، خلال نوفمبر 2024، في العاصمة البولونية فارصوفيا، بحسب ما أعلن عنه المدير التنفيذي لكوناكت، بلال بن حميدة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



كما سيقع تنظيم لقاء بين رجال أعمال شبان من البلدين، خلال نوفمبر 2024، في إطار غرفة التجارة والأعمال، التّي تمّ بعثها حديثا، حسب ما أعلن عنه المستثمر الشاب، أحمد حمودة ل(وات).



ووقعت "كوناكت" مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية البولونية بهدف تحسين الخدمات لرجال الأعمال وتكثيف الاتصالات بينهم.



وتعتبر تونس الشريك الاقتصادي السادس إفريقيا والسابع على الصعيد العربي بالنسبة لبولونيا. وتسعى بولونيا الى زيادة صادراتها من المواد الصناعية الى تونس خاصة في مجال صناعة الأليمنيوم بينما تعمل تونس على زيادة صادراتها الفلاحية والغذائية وجذب المزيد من السياح والمستثمرين.



ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوّار تونس من البولونيين، إلى موفى سنة 2024، حوالي 300 ألف سائح بولوني أي بزيادة 70 ألف سائح مقارنة بسنة 2023.