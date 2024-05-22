مجموعة تفادي النزول : صراع البقاء يزداد تعقيدا بعد فوز مستقبل سليمان على مستقبل المرسى واتحاد تطاوين على اتحاد بنقردان

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ازداد صراع البقاء تعقيدا اثر فوز مستقبل سليمان اليوم الاربعاء على مستقبل المرسى بنتيجة 1-صفر بمناسبة الدفعة الاولى من منافسات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث اضحى الفريقان يتقاسمان النقاط وذيل الترتيب العام للمجموعة.





كما شهدت هذه الجولة تحقيق اتحاد تطاوين لانتصار ثمين على حساب ضيفه اتحاد بن قردان مما جعله يقفز -مؤقتا- الى المركز الثاني رفقة الاولمبي الباجي برصيد 21 نقطة لكل منهما فيما تجمد رصيد اتحاد بنقردان في المركز الرابع مؤقتا صحبة قوافل قفصة.



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واظهر مستقبل سليمان تحت قيادة المدرب المستقدم حديثا فخر الدين قلبي عزيمة قوية من اجل تحقيق الانتصار باستضافته لمستقبل المرسى حيث كان اصحاب الارض والجمهور يدركون ان التفريط في نقاط المباراة قد يضعف امالهم في البقاء ضمن صفوة الاندية التونسية ولهذا استبسلوا من اجل المحافظة على هدف الفوز الذي جاء من اقدام روش فونينغ في دق 49 .

وحاول مستقبل المرسى الرد على هدف التقدم لمستقبل سليمان الا ان المحاولات التي تواصلت الى اخر ردهات المباراة وجدت التفافا من قبل لاعبي سليمان حول مرماهم و نجحوا في ايصال المباراة الحاسمة الى بر الامان.

ورفع مستقبل سليمان بفضل هذا الانتصار رصيده الى 12 نقطة واصبح يقتسم المرتبة الاخيرة مع مستقبل المرسى مما يوحي بتواصل الاثارة

والغموض في الجولات الثلاث المتبقية من عمر السباق وكلاهما يرنو للافلات من كماشة النزول.

وفي مباراة ثانية لحساب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول توفق اتحاد تطاوين في ملعب نجيب الخطاب في قلب موازين اللقاء الذي جمعه باتحاد بن قردان في حوار سمته الاثارة والتسابق

والتلاحق حيث حقق الضيوف بداية قوية ونجحوا في افتتاح التسجيل بفضل اللاعب ايوب مشارك في دق 37 الا ان اصرار ابناء تطاوين كان قويا للعودة في اللقاء وجاءت تطورات المباراة في دقائقها الاخيرة كما اشتهى اصحاب الارض من خلال تعديل الكفة في مرحلة اولى عن طريق مؤمن رحماني في دق 78 قبل ان يمضي فابيان زاهوي على هدف الانتصار في دق 82.

وتستكمل غدا الخميس الدفعة الثانية والاخيرة من منافسات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول من خلال لقاء النادي البنزرتي وقوافل قفصة من جهة ونجم المتلوي والاولمبي الباجي من جهة ثانية.







- في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء :



الاربعاء 22 ماي 2024

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 روش فونينغ (49)

مستقبل المرسى صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 2 مؤمن رحماني (78)/ فابيان زاهوي (82)

اتحاد بن قردان 1 ايوب مشارك (37)



الترتيب المؤقت

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 22 10 5 3 2 11 5

2- الأولمبي الباجي 21 10 5 3 2 13 5

-- اتحاد تطاوين 21 11 5 4 2 10 9

4- قوافل قفصة 16 10 4 2 4 4 5

-- اتحاد بن قردان 16 11 3 3 5 7 11

6- نجم المتلوي 15 10 3 3 4 10 10

7- مستقبل المرسى 12 11 4 0 7 9 14

-- مستقبل سليمان 12 11 4 0 7 8 13



الخميس 23 ماي 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاولمبي الباجي

