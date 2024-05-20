سليانة: معاينة ميدانية للمحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة المتضرّرة جراء تساقط حجر البرد

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قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، يوم الاثنين، بمعاينة ميدانيّة أوّلية للأضرار التي لحقت المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بعدد من المعتمديات جراء تساقط كميات هامة من الأمطار مصحوبة بحجر البرد أول أمس السبت.



وأوضح رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد طاهر عزوز، في تصريح لصحفية

وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأضرار شملت أشجار الزياتين، وصابة الحبوب بمنطقتي القابل والهدايات من عمادة القابل، ومناطق السلايمية والصنوبرين وغياضة والخروبة من عمادة سيدي منصور، ومنطقة المنارة من عمادة مرج مقدم بمعتمدية سليانة الجنوبية (تضرّر مساحات من السلجم الزيتي)، ومنطقة الجوى وعمادة جامة من معتمدية سليانة الشمالية ومناطق البرامة عين زريق والهوام بمعتمدية قعفور ومنطقة مهيريس بمعتمدية الكريب.



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وأكّد أنّه سيتم حصر المساحات المتضررة بكل دقة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنّ الأضرار متفاوتة، حيث تتراوح بين 10 و100 بالمائة، وسجّل أغلبها بمعتمدية سليانة الجنوبية.