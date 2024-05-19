المرصد الوطني للفلاحة: انخفاض اسعار الدجاج والبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/6/oeufs.jpg width=100 align=left border=0>

انخفض متوسط سعر منتج بيض الاستهلاك، بنسبة 9،8 بالمائة، خلال شهر افريل 2024، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023، وبنسبة 6،5 بالمائة خلال شهر مارس 2024، وفق نشرية صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة حول" قطاع الدواجن" الخاصة بشهر ماي.





وتراجع متوسط سعر انتاج الدجاج اللاحم، بدوره، بنسبة 7،3 بالمائة، خلال شهر افريل 2024، مقارنة مع نفس الشهر خلال سنة 2023.



...







وارتفعت أسعار الإنتاج، وفق المصدر ذاته، خلال شهر افريل، ما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج بنسبة 7،1 بالمائة.

