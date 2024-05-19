Babnet

المرصد الوطني للفلاحة: انخفاض اسعار الدجاج والبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/6/oeufs.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 11:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انخفض متوسط سعر منتج بيض الاستهلاك، بنسبة 9،8 بالمائة، خلال شهر افريل 2024، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023، وبنسبة 6،5 بالمائة خلال شهر مارس 2024، وفق نشرية صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة حول" قطاع الدواجن" الخاصة بشهر ماي.


وتراجع متوسط سعر انتاج الدجاج اللاحم، بدوره، بنسبة 7،3 بالمائة، خلال شهر افريل 2024، مقارنة مع نفس الشهر خلال سنة 2023.
...



وارتفعت أسعار الإنتاج، وفق المصدر ذاته، خلال شهر افريل، ما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج بنسبة 7،1 بالمائة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287855


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 11:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*