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تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت، حول عدة مواضيع أبرزها القمة العربية الاخيرة التي انعقدت بالبحرين و'لم تستجب، كسابقاتها، الى تطلعات الشعب العربي في وقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين' واستعراض مخاطر الشجار العنيف الذي جد مؤخرا بين أفارقة من جنوب الصحراء الى جانب تسليط الضوء على ارتفاع نسبة بطالة خريجي التعليم العالي وفتح ملف العنف المدرسي.



أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 18 ماي





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سلطت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي الضوء على القمة العربية التي انعقدت بالبحرين معتبرة أنها، كغيرها من القمم السابقة، مرت مرور الكرام وبكل هدوء دون صخب أو ضجيج في شبه قطيعة مع غضب الشارع العربي وتطلعاته حيث طالب في أكثر من بلد عربي القادة العرب باتخاذ قرارات حازمة لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين واجبار المحتل على وقف اطلاق النار على قطاع غزة المحاصر واغاثة سكانه المنكوبين المشردين.

وأضافت أن البيان الختامي لجامعة الدول العربية لم يخرج عن نطاق الادانة والرفض، مثل غيره من البيانات، وخلا من أي قرارات أو حلول مبتكرة جديدة تجبر الاحتلال وآلته العسكرية على التراجع أو وقف العدوان على غزة باستثناء مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام أو الدعوة الى نشر قوات دولية أممية بالاراضي المحتلة معتبرة أنه مقترح صعب التطبيق في الوقت الراهن ويتطلب اجراءات دولية معقدة ومفاوضات طويلة الامد ومشاورات وموافقات مسبقة من مجلس الامن الدولي وأيضا من الاطراف المعنية بتطبيقه أي دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.



وتطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم الى الشجار العنيف الذي جد مؤخرا في منطقة الحمايزية، التابعة لمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، بين مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء والذي سرعان ما تحول الى اشتباكات وأعمال عنف أسفرت لاحقا عن وقوع قتيل وتعرض بعض الافراد الى اصابات متفاوتة الخطورة وتم نقل هؤلاء الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الواقعة تفتح أعيننا على مخاطر من نوع جديد في ملف أفارقة جنوب الصحراء وتعلن بوضوح أن هؤلاء الوافدين باتوا يشكلون خطرا على أنفسهم أو على بعضهم البعض تماما كما تبدو خطورتهم على المواطنين التونسيين. فهذه المجموعة البشرية الموجودة حاليا في مخيمات موزعة على أكثر من مكان في هذه المعتمدية هي بالاساس قادمة من آفاق متعددة فهم يحملون جنسيات مختلفة ويعتنقون أديانا تختلف كذلك ولديهم طقوس في معيشهم اليومي متضاربة أحيانا.

وذكرت، في هذا الصدد، أن الحل الامني على أهميته لن يكون ناجعا وحده فمشكلة الهجرة تحتاج قطعا الى مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وتتطلب جهودا مضنية للتنسيق مع جيراننا البلدين الشقيقين ليبيا والجزائر، ومع شركائنا الاوروبيين من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس وذلك على أكثر من صعيد، وفق ما ورد بالصحيفة.



أما صحيفة (لوطون)، فقد خصصت حيزا هاما للحديث عن أزمة بطالة خريجي التعليم العالي في تونس، معتبرة أنها مشكلة مستمرة تتطلب اهتماما عاجلا من قبل جميع الاطراف المتداخلة.

وأضافت أنه في الربع الأول من عام 2024، ارتفع هذا المعدل بشكل طفيف إلى 23.4 بالمائة مقارنة بـ 23.2 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023

و23.1 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، لافتة الى أن هذه الأرقام تكشف عن اتجاه مثير للقلق يتطلب إجراء تقييم شامل للأسباب الكامنة وراء ارتفاع هذه النسب وذلك بهدف ايجاد حلول عملية عاجلة للحد من العواقب الكارثية لهذه الازمة على المجتمع بصفة عامة.

وأشارت الصحيفة في ذات المقال، الى أن عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل يعد من أهم أسباب هذه الازمة، بالاضافة الى عدة عوامل أخرى تطرح تساؤلات جوهرية حول استفحال هذه الظاهرة لعل أهمها النظام التعليمي نفسه ومدى قدرته على الاستجابة الى الطلب في سوق الشغل.



وفتحت صحيفة (لابراس) في مقال بصفحتها الثالثة، ملف العنف المدرسي مشيرة الى أن المنهج التعليمي التونسي كان ينظر إليه كنموذج في العالم العربي وإفريقيا، لكنه يشهد اليوم تصاعدا مثيرا للقلق بالنظر الى استفحال ظاهرة العنف المدرسي بالخصوص.

وأفادت أن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ والمعلمون والعاملون الإداريون، في ازدياد كبير وتكشف عن قلق عميق داخل المؤسسات التعليمية الامر الذي يستدعي إلى التفكير بشكل عاجل ووضع حلول عملية تعيد الى المدرسة التونسية بريقها من خلال البحث في الأسباب الأساسية التي أدت الى هذه الوضعية وايجاد الحلول اللازمة التي من شأنها تهيئة مناخ صحي يفضي إلى التعلم.

وأضافت، صحيفة (لابراس)، أن عددا من المراقبين يرون أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، التي عقبت الثورة، ولدت فترة من عدم الاستقرار أثرت على جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس معتبرة أن غياب الهياكل المستقرة والتغيرات المتكررة في الأساليب التعليمية ساهم بشكل كبير في خلق مناخ من عدم الثقة والفوضى في المؤسسات التعليمية. في حين يذهب آخرون الى اعتبار أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية والافتقار إلى البنية التحتية الكافية يخلق بيئة ملائمة للعنف وغير آمنة هذا بالاضافة الى غياب الأنشطة الترفيهية التي تعتبر ضرورية لصقل مواهب التلاميذ وتحفيزهم على طلب العلم والابداع.