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إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 بالمائة

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 28 ث
      
بلغت قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية 859،4 مليون دينار في موفي أفريل 2024 مسجلة إرتفاعا بنسبة 24،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق النشرة الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.

وعلى مستوى الكميات، بلغت كميات المواد الفلاحية البيولوجية المصدرة 35،042 مليون طن مسجلة انخفاضا ب 17،2 بالمائة خلال شهر أفريل 2024 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023.
وحسب المرصد، لا تزال إيطاليا هي الوجهة الرئيسية ب 45،10 بالمائة تليها اسبانيا ب 24،30 بالمائة، ففرنسا ب 12،65 بالمائة.
...

وترتكز صادرات المواد الفلاحية البيولوجية اساسا على زيت الزيتون والتمور البيولوجية تليها المنتوجات الغابية البيولوجية.


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