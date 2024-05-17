وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق على 27 عملية عقارية لفائدة مرافق عمومية.

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ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية المجتمعة يوم الجمعة 16ماي 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.



وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على 23 ملف تفويت لفائدة عدة بلديات وبعض المؤسسات العمومية وخواص.





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كما تمت الموافقة على 4 ملفات اقتناء عقارات لازمة لفائدة مرافق أمنية ومرافق ثقافية.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمعية مختلف هياكل الدّولة المتداخلة على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.

كما تمت الموافقة على 4 ملفات اقتناء عقارات لازمة لفائدة مرافق أمنية ومرافق ثقافية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمعية مختلف هياكل الدّولة المتداخلة على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.