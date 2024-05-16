الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664640829f2721.67335077_liohkqpfjegmn.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ اليوم الخميس انه تقرر بالتنسيق مع السلط الجهوية وكل الاطراف المعنية الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري التي ستدور في ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت المقبل على الساعة الثامنة ليلا من 27 الف الى حدود 34 الف مشجعا من بينهم حوالي 17 الف مشترك.



وانطلقت صباح اليوم بشبابيك الملعب الاولمبي بالمنزه عملية بيع الدفعة الاولى من تذاكر المباراة المقدرة بحوالي 10 الاف تذكرة، وقد نفذت في وقت وجيز وسط اقبال كبير من جماهير الترجي الرياضي.

هذا وسيتم بعد قرار الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة طرح حوالي 7 الاف تذكرة جديدة للبيع.