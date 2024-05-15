Babnet

توزر: جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" تطلق دراسة حول تأثير التغيرات المناخية على ترويج التمور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jemnnnaaaaaaaax1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 18:04 قراءة: 1 د, 2 ث
      
نظمت جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" بتوزر، اليوم الأربعاء، اليوم الدراسي حول تأثير التغيرات المناخية على ترويج التمو، أطلقت خلاله دراسة علمية حول نفس الموضوع، تنجزها بالشراكة مع مركز البحوث في الفلاحة الواحية ضمن مشروعها "البصمة المناخية الواحية".
وتهدف الدراسة، وفق عضو الجمعية سالم بن سالمة، الى إبراز التغيرات الحاصلة في مسالك التوزيع بالنسبة الى منظومة التمور وتطور عدد المتدخلين ومدى تاثرهم بالتغيرات المناخية،
ولفتت الى تأثر سوق التمور بتغيرات المناخ، لا سيما بسبب تغير الجودة والحجم ونمط الإنتاج، فضلا عن تأثر الصناعات التحويلية للتمور ايضا بتغيرات المناخ.
واضاف في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن عدة اسئلة على غرار، ان كان تاثير التغيرات المناخية على جميع الواحات بنفس الدرجة، وان كانت هذه التاثيرات بنفس الدرجة على جميع المتدخلين في المنظومة من فلاح ومجمع ومصدر او تاجر ومستهلك.
...

وقال إن الدراسة تنقسم الى 03 أقسام، متمثلة في العمل البحثي العلمي والورشات مع مختلف المتدخلين والبحث الميداني الذي يعتمد على اللقاءات المباشرة، واضاف ان الدراسة تنتهي بخلق تصور حول التغيرات المناخية ومدى تأثيرها في عملية الترويج والتسويق لرفع توصيات الى أصحاب القرار، قصد توجيه السياسات العمومية لمنظومة التمور.
يشار الى ان التغيرات المناخية أدت في السنوات الأخيرة الى تجفف المنتوج وارتفاع نسبة الإصابة بعنكبوت الغبار بسبب قلة التساقطات وزيادة الطلب على الماء .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287635


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*