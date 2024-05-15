توزر: جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" تطلق دراسة حول تأثير التغيرات المناخية على ترويج التمور

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نظمت جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" بتوزر، اليوم الأربعاء، اليوم الدراسي حول تأثير التغيرات المناخية على ترويج التمو، أطلقت خلاله دراسة علمية حول نفس الموضوع، تنجزها بالشراكة مع مركز البحوث في الفلاحة الواحية ضمن مشروعها "البصمة المناخية الواحية".

وتهدف الدراسة، وفق عضو الجمعية سالم بن سالمة، الى إبراز التغيرات الحاصلة في مسالك التوزيع بالنسبة الى منظومة التمور وتطور عدد المتدخلين ومدى تاثرهم بالتغيرات المناخية،

ولفتت الى تأثر سوق التمور بتغيرات المناخ، لا سيما بسبب تغير الجودة والحجم ونمط الإنتاج، فضلا عن تأثر الصناعات التحويلية للتمور ايضا بتغيرات المناخ.

واضاف في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الدراسة تسعى الى الإجابة عن عدة اسئلة على غرار، ان كان تاثير التغيرات المناخية على جميع الواحات بنفس الدرجة، وان كانت هذه التاثيرات بنفس الدرجة على جميع المتدخلين في المنظومة من فلاح ومجمع ومصدر او تاجر ومستهلك.



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وقال إن الدراسة تنقسم الى 03 أقسام، متمثلة في العمل البحثي العلمي والورشات مع مختلف المتدخلين والبحث الميداني الذي يعتمد على اللقاءات المباشرة، واضاف ان الدراسة تنتهي بخلق تصور حول التغيرات المناخية ومدى تأثيرها في عملية الترويج والتسويق لرفع توصيات الى أصحاب القرار، قصد توجيه السياسات العمومية لمنظومة التمور.

يشار الى ان التغيرات المناخية أدت في السنوات الأخيرة الى تجفف المنتوج وارتفاع نسبة الإصابة بعنكبوت الغبار بسبب قلة التساقطات وزيادة الطلب على الماء .