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الدورة الثالثة لمهرجان جربة تونس للسينما العربية من 20 إلى 25 جوان 2024

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Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت إدارة مهرجان جربة تونس للسينما العربية عن تنظيم الدورة الثالثة من هذه التظاهرة السينمائية من 20 إلى 25 جوان 2024  بتونس العاصمة.

وترأس هذه الدورة الفنانة القديرة منى نور الدين ويتولى منصب مدير المهرجان المخرج والممثل معز القديري. 
 
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ويخصص مهرجان جربة تونس للسينما العربية مساحة هامة من برمجة نسخته الثالثة لدعم صمود أهل غزة في فلسطين المحتلّة عبر معرض وخيارات فنية وجمالية تعكس نضالات وهوية الشعب الفلسطيني.
 
ويحرص مهرجان جربة تونس للسينما العربية من 20 إلى 25 جوان 2024 على دعم صناع الأفلام الشباب من خلال تنظيم عدد من الدروس المتخصصة يؤطرها سينمائيون وخبراء عرب وتونسيون في تقنيات الكتابة، إدارة الممثل والإخراج.


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