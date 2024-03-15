رئيس هيئة الانتخابات ونظيرته الروسية يوقعان على مذكرة تعاون في المجال الانتخابي

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تونس 15 مارس 2024 (وات) - تولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ورئيسة اللجنة الانتخابية المركزية بالاتحاد الروسي إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة بمقر اللجنة بالعاصمة الروسية موسكو، التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة الانتخابات ونظيرتها الروسية في المجال الانتخابي.



وتنص مذكرة التعاون، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، على إرساء تعاون في مجال استخدام الوسائل الحديثة في المسارات الانتخابية وتبادل الخبرات والتجارب وتنظيم الدورات التكوينية لفائدة الهياكل المكلفة بالجانب العملياتي والميداني لمختلف مراحل العمليات الانتخابية.



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ويؤدي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زيارة إلى موسكو بدعوة من نظيرته الروسية للمشاركة ضمن البعثة الدولية لملاحظة الانتخابات الرئاسية الروسية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 15 مارس 2024 وتتواصل إلى غاية يوم الأحد 17 مارس 2024.



وقد أكد الجانبان، وفق ذات البلاغ، أهمية هذه الزيارة "الأولى من نوعها والتي تتوج بالتوقيع على مذكرة تعاون وتفسح المجال لإرساء شراكة تشمل مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية لدى الهيئتين".



وقام رئيس الهيئة، صباح اليوم، بزيارة ثلاثة مكاتب اقتراع ضمن بعثة الملاحظين الدوليين وذلك لمتابعة عمليات التصويت، التي جمعت بين التصويت اليدوي والتصويت الالكتروني المباشر والتصويت عن بعد عن طريق الوسائل الحديثة، حيث تم تمكين الناخبين الذين يتعذر عليهم التنقل خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن والمرضى من التصويت بمنازلهم من خلال لجان انتخابية متنقلة تقدم لهم هذه الخدمة بأماكن تواجدهم.



وشارك بوعسكر، إثر ذلك، في أشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية حول السيادة الانتخابية والمعايير الدولية بحضور خبراء دوليين من عدد من المنظمات والدول إضافة إلى بعثات الملاحظين الدوليين.