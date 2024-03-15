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تظاهرة فن الأجداد من 17 إلى 20 مارس بصفاقس

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 13:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تزامنا مع العطلة المدرسية، ينظم المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس تظاهرة تثقيفية تنشيطية بعنوان "فن الأجداد" وذلك من 17 إلى 20 مارس 2024 .

وتتوزع فعاليات هذه التظاهرة المخصصة للأطفال، على فقرات صباحية، وأخرى ليلية تماشيا مع أجواء السهرات الرمضانية. وتنطلق في سهرة الأحد بافتتاح معرض تراثنا بين الماضي والحاضر بالمركب الثقافي بداية من التاسعة والنصف ليلا، بالتوازي مع عرض حكواتي للحكواتية امتنان الكراي.

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ويكون الموعد صباح الإثنين 18 مارس (س10 و30دق) مع مجموعة من الورشات في فن الحكاية وفي صناعة الفوانيس وأدب الطفل، وذلك بالمركب الثقافي محمد الجموسي الذي يستضيف أيضا في اليوم الموالي ورشة في الفن التشكيلي وأخرى في الخزف.

ويكون اختتام هذه التظاهرة التي تقام بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، يوم الأربعاء 20 مارس بعرض مسرحية جبل النسيان وذلك بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.


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