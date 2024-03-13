قابس: محطة تحلية مياه البحر بالزارات تدخل مرحلتها التجريبية (معتمد مارث)

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افاد معتمد مارث عماد الكامل في تصريح، أدلى به اليوم الاربعاء لصحفي "وات"، أن محطة تحلية مياه البحر بالزارات، دخلت مرحلتها التجريبية ومن المنتظر الشروع في استغلالها في وقت قريب.



وجاء هذا التصريح، في أعقاب زيارة قام بها المعتمد للمحطة، وتابع خلالها سير الأشغال بالمشروع والمتعلقة بتجارب تحلية مياه البحرعبر تقنية التناضح العكسي.

ويندرج مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات، الذي سينتفع به حوالي 1.1 مليون ساكن، ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الرامي الى تعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها الى أفق 2035.



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وسيساعد هذا المشروع على مجابهة الطلب الاضافي على مياه الشرب وتحسين نوعيتها بولايات الجنوب الشرقي وتفادي النقص المسجل في السنوات الأخيرة في الموارد المائية وخاصة خلال فترات الذروة.

وتقدر طاقة الانتاج اليومية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات ب 50 ألف متر مكعب، قابلة للتوسعة الى 10 ألاف متر مكعب .