بطولة الرابطة 1: مباراة النادي الصفاقسي و الاتحاد المنستيري على الساعة التاسعة و النصف ليلا

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اعلنت الرابطىة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان مباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ستنطلق على الساعة التاسعة والنصف ليلا بملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم الاحد 17 مارس الجاري بعد ان كانت مقررة على الساعة 13 و30..



وكانت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي قد تقدمت بطلب لتغيير توقيت انطلاق مباراة فريقها ضد الاتحاد المنستيري من الساعة الواحدة والنصف ظهرا الى التاسعة و النصف ليلا.





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وكانت الرابطة قد اعلنت يوم امس الثلاثاء عن اجراء دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي يوم السبت 16 مارس الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس بعد موافقة الجهات الامنية.



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :



السبت 16 مارس 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 21 و 30 دق)

الترجي الرياضي - النادي الافريقي



الاحد 17 مارس 2024

ملعب الهادي النيفر بباردو ( س 14)

الملعب التونسي - النجم الساحلي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 21 و 30 دق)

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري