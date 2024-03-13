هيئة الانتخابات تعلن عن نتائج إنتخابات أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء مجلس الهيئة، إن عملية الاقتراع لإنتخاب أعضاء مجالس الإقليم الخمسة، التي تم تنظيمها بالهيئات الفرعية ال24 ، بين الساعة التاسعة والحادية عشرة من صباح اليوم، شارك فيها 251 ناخبا (أعضاء المجالس الجهوية)، وصوت خلالها 249 ناخبا أي بمعدل 2ر99 بالمائة.



وأضاف بوعسكر، أنه عملية الاقتراع سجلت نسبة حضور للمرأة صلب مجالس الأقاليم تقدر ب 15 بالمائة، و5 أعضاء من ذوي الاعاقة، مشيرا الى أنه تم أحتساب أوراق 248 ناخبا مع تسجيل ورقة وحيدة بيضاء.





كما بين أن دائرة المنستير لم تشهد انتخابا لممثل مجلسها الجهوي بمجلس الاقليم، نظرا لورود طعن ينتظر أن تبت فيه المحمكة الادارية، كما لم يترشح عن دائرتي جندوبة وتوزر أي عضو مجلس جهوي خلال انتخابات اليوم.وأفاد بأن هيئة الانتخابات، ستنطلق اثر عملية الاقتراع مباشرة، في دعوة مجالس الأقاليم الي مباشرة اعمالها وعقد جلساتها الأولى، ومن ثمة الشروع في الاعداد للمرحلة الأخيرة، وهي فتح باب الترشحات لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن يتم تنظيم يوم الاقتراع لعضوية هذه المجلس الوطني (الغرفة التشريعية الثانية) قبل موفى شهر مارس، مرجحا أن يتم دعوة المجلس النيابي الثاني الى الالتئام في أولى جلساته خلال النصف الأول من شهر أفريل القادم.وأشار بوعسكر، الى أن مجلس هيئة الانتخابات، كان صادق في اجتماعه المنعقد اليوم، على قرار نتائج انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، اثر ورود قرارات الهيئات الفرعية بخصوص عملية الاقتراع.وكانت هيئة الانتخابات، نشرت السبت الماضي على صفحتها الرسمية، قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، وتضمنت قبول 86 ترشحا.وينص المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، على أن "أعضاء كلّ مجلس جهوي ينتخبون من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم.. ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة.. وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت الأربعاء الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم يومي 7 و8 مارس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.