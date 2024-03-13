هيئة الانتخابات تعلن رسميّا عن قائمة اعضاء مجالس الأقاليم الخمسة

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أعلنت الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء عن النتائج الأولية لانتخابات مجالس الأقاليم الخمسة.

وآلت عضوية المجلس الجهوي بالنسبة للإقليم الأول إلى كل من الاعضاء ھشام الدريدي عن ولاية بنزرت وايمن الدلاعي عن ولاية باجة و عبد الرؤوف الكلاعي عن ولاية الكاف ، في حين تم تأجيل التصويت بالنسبة لولاية جندوبة.



أما الإقليم الثاني فيضم كل من عضوية نبيل بن عمار عن ولاية تونس وسالمة المناعي عن ولاية اريانة واومينة الحرباوي عن ولاية بن عروس وضياء الحاج عمر عن ولاية زغوان ويوسف البلغوثي عن ولاية منوبة وانيس الخلفاوي عن ولاية نابل



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ويضم الاقليم الثالث عضوية كلا من الاعضاء اسماعيل الوسلاتي عن ولاية سليانة وحمدي عمران عن ولاية سوسة وإنصاف بكايري عن ولاية القصرين وعطاء الخروبي عن ولاية المھدية والھادي المبروكي عن ولاية القيروان وتم تأجيل التصويت بالنسبة لولاية المنستير نظرا لوجود طعن في احد المترشحين



أما الإقليم الرابع فيضم كلا من الحبيب الخودي ممثلا عن ولاية سيدي بوزيد وسفيان السالمي عن ولاية صفاقس والمولدي بن نصيب عن ولاية قفصة وتم تأجيل التصويت بالنسبة لولاية توزر .



ويضم الاقليم الخامس الاعضاء عمر بورشادة ممثلا عن ولاية تطاوين، ومحمد القديري عن ولاية قابس ونور الدين العكروت عن ولاية مدنين وفتحي بالحاج علي عن ولاية قبلي .



ويجدر التذكير بانه حسب الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر في 21 سبتمبر 2023، فإن الدولة التونسية تنقسم إلى 5 أقاليم و24 مجلسا جهويا و279 مجلسا محليا. بحيث يكون لكل إقليم عدد من المجالس الجهوية ولكل مجلس جهوي عدد من المجالس.



ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما ولايات الإقليم الثاني فھي تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل. وولايات الإقليم الثالث ھي سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية. ويضم الإقليم الرابع كلا من توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة. اما ولايات الإقليم الخامس فھي تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.



ويجتمع مجلس الإقليم، حسب الامر الرئاسي عدد 590، بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم، وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية، ويتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.