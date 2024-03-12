كلية الطب بتونس تتحصل على شهادة الجودة "ايزو" 21001 لسنة 2018 الخاصة بمؤسسات التعليم

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تحصّلت كلية الطب بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات "ايزو" 21001 لسنة 2018 الخاصة بجودة مؤسسات التعليم لتكون أول مؤسسة جامعية تونسية تتحصل على هذا الاعتماد، حسب ما أعلنت عنه جامعة تونس المنار اليوم الثلاثاء.



وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أن كلية الطب قد تحصلت على هذه الشهادة بعد تقييم معمق داخلي وخارجي اقرت بمطابقتها للمعايير الدقيقة المتعلقة بنظم التصرف في المؤسسات التعليمية والتكوينية.





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واعتبرت الجامعة ان هذا الاعتراف يمثل علامة بارزة في التزام كلية الطب بتونس بالتميز الأكاديمي وتقديم تعليم طبي عالي الجودة. علاوة على ذلك، فإنه يعزز مكانة الكلية كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الطبي في تونس وخارجها.



