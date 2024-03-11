زغوان: الشروع في توزيع مساعدات عينية لفائدة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان المعظم

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انطلقت مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، في توزيع مساعدات عينية من المواد الغذائية الأساسية المخصّصة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بولاية زغوان لمساعدتها على مجابهة مصاريف شهر رمضان المعظم في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية.



وذكر المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، سفيان بن رجب، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خصّص 1600 مساعدة بقيمة 100 دينار بعنوان "قفة رمضان" لفائدة العائلات والوضعيات الاجتماعية من غير المنتفعين بالمنحة المالية لهذا الشهر من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف أنه سيتم أيضا في نفس الإطار توزيع 400 مساعدة تكميلية في شكل طرود تحتوي على مواد غذائية مختلفة بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد، إلى جانب تركيز مائدة إفطار بمدينة الفحص سينتفع بها حوالي 200 مواطن من العائلات المعوزة.



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وفي ذات السياق، أفاد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بزغوان، عمر التكروني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة انطلقت منذ يوم أمس في توزيع 400 مساعد غذائية على مستحقيها منها 250 بمعتمدية الفحص، و150 مساعدة بزغوان، على أن تشمل هذه المساعدات بقية المعتمديات في قادم الأيام، مشيرا إلى أن مجموع المساعدات المقرر توزيعها يتجاوز 900 مساعدة.

