Babnet

بن عروس: الانطلاق غدا في توزيع دفعة أولى من المساعدات الاجتماعية لفائدة محدودي الدخل بمناسبة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تنطلق اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ببن عروس، غدا الثلاثاء، في توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي باللجنة لطفي هلال

وأفاد هلال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة ستتولى توزيع 1800 مساعدة اجتماعية طيلة شهر رمضان في شكل مواد غذائية متنوعة بقيمة 100 دينار لفائدة محدودي الدخل والعائلات التي تتمتع ببطاقة علاج ذات التعريفة المنخفضة بمختلف معتمديات الجهة.
وأشار الى أنّه سيتم تنظيم موائد إفطار سينتفع بها في المرحلة الأولى 200 شخص بمعتمدية المحمدية و50 شخصا بمنطقة المروج، وستشمل في ما بعد عدة معتمديات أخرى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283774


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*