بن عروس: الانطلاق غدا في توزيع دفعة أولى من المساعدات الاجتماعية لفائدة محدودي الدخل بمناسبة شهر رمضان

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تنطلق اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ببن عروس، غدا الثلاثاء، في توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي باللجنة لطفي هلال



وأفاد هلال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة ستتولى توزيع 1800 مساعدة اجتماعية طيلة شهر رمضان في شكل مواد غذائية متنوعة بقيمة 100 دينار لفائدة محدودي الدخل والعائلات التي تتمتع ببطاقة علاج ذات التعريفة المنخفضة بمختلف معتمديات الجهة.

وأشار الى أنّه سيتم تنظيم موائد إفطار سينتفع بها في المرحلة الأولى 200 شخص بمعتمدية المحمدية و50 شخصا بمنطقة المروج، وستشمل في ما بعد عدة معتمديات أخرى.