الترجي الرياضي يحقق الفوز علي مضيفه نادي النجم الساحلي ..

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انهزم النجم الرياضي الساحلي أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي (0-1) الأحد 10 مارس 2024، في إطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج للرابطة الأولى بداية من الساعة الثانية والنصف.