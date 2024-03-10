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الترجي الرياضي يحقق الفوز علي مضيفه نادي النجم الساحلي ..

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 16:35 قراءة: 0 د, 8 ث
      
انهزم النجم الرياضي الساحلي أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي (0-1) الأحد 10 مارس 2024، في إطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج للرابطة الأولى بداية من الساعة الثانية والنصف.


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