الألعاب الافريقية: المنتخب التونسي للكارتي ينهي مشاركته في المركز الرابع ب6 ميداليات منها ذهبية واحدة

وكان المنتخب الوطني اكتفى امس السبت بميدالية برونزية في مسابقة الفرق للرجال بعد انتصاره على نظيره من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-صفر ليعوض بذلك خسارته في الدور نصف النهائي أمام نظيره الجزائري (2-3) فيما لم يحالف الحظ منتخب السيدات بعد الخروج من الدور ربع النهائي أمام الكاميرون (صفر-2).وكان حسام الدين شوية توج بالميدالية الذهبية لوزن ما فوق 84 كلغ في حين احرز كل من وفاء محجوب ووصال الزار فضيتي وزني دون 61 كلغ ودون 68 كلغ على التوالي وايهاب الفرشيشي فضية وزن دون 60 كلغ. وجاءت الميدالية البرونزية بواسطة شهيناز الجامي في وزن ما فوق 68 كلغ.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد سعيد بن حسن المدير الفني للجامعة التونسية لكاراتي، أنّ المنافسة كانت قوية في الدورة الحالية للألعاب الافريقية على جميع المستويات، سواء في مسابقات الفردي أو الفرق وخصوصا بين منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائروالسينغال وبوتسوانا.وأكد أنّ العناصر الوطنية كانت تتطلع الى الذهاب بعيدا في منافسات الفرق للذكور واناث وخوض الادوار النهائية مشيرا الى أنّ النتائج التي تحققت سواء كانت في مسابقات الفردي أو الفرق كانت منتظرة.وبيّن بن حسن أنّ الألعاب الافريقية مثلت فرصة لعديد من عناصر المنتخب لاكتساب الخبرة بمثل هذه المنافسات لافتا الى انّ اغلب مصارعي ومصارعات المنتخب شبان ينقصهم عنصر الخبرة باستثناء المصارعة شاهيناز الجامي.وأبرز أنّ الجامعة التونسية للكاراتي بصدد تكوين واعداد منتخب قوي قادر على المنافسة على الصعيد القاري خصوصا وأنّ تونس ستحتضن في شهر أوت القادم منافسات البطولة الافريقية.وخلص الى أنّ البطولة الافريقية ستكون فرصة مواتية للمصارعين، في الأصناف الشابة والأكابر والكبريات، للتحضير لبطولة العالم، ومزيد اكتساب الخبرة والثقة في النفس على حدّ تعبيره.