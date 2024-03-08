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الالعاب الافريقية (اكرا 2024) - المصارع التونسي حسام شوية يحرز اول ذهبية لتونس

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 11:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
احرز لاعب الكاراتي التونسي حسام الدين شوية اول ميدالية ذهبية لتونس في منافسات الالعاب الافريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية اكرا الى غاية 23 مارس الجاري وذلك اثر فوزه امس الخميس في نهائي وزن فوق 84 كلغ على البطل العالمي المصري محمود طه.
وكانت العناصر الوطنية المشاركة في هذه الالعاب احرزت امس 6 ميداليات (1 ذهبية وفضيتان و3 برنزيات). وجاءت الفضيتان بواسطة المصارعتين وفاء محجوب (وزن اقل من 61 كلغ) ووصال الزار (وزن دون 68 كلغ) في منافسات كوميتي.
واكتفت شهناز الجامي ببرونزية مسابقة كوميتي وزن فوق 68 كلغ.
كما احرز المنتخب التونسي لكرة الطاولة ميداليتين برونزيتين في مسابقة الفرق رجال وسيدات بعد هزيمة منتخب الرجال المتكون من خليل سطا ويوسف بن عطية ووسيم الصيد امام نيجيريا 3/1 ومنتخب السيدات المتكون من فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي امام مصر 3/0 .
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