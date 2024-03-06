وزير الداخلية يدعو نواب الشعب إلى المصادقة على مشروعي قانوني إصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين ويؤكد جاهزية وزارته لإصدارهما

وذكر الفقي انه سيتم مع شهر جويلية المقبل إصدار مليون و400 الف جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين للتونسيين المقيمين بالخارج على ان يتم خلال فترة سنة ونصف اصدار الوثيقتين الجديدتين للتونسيين داخل تونس .وأكد الوزير ان مشروع اصدار الوثيقتين هو"مشروع وطني" وان وزارة الداخلية قادرة على انجازه.وقال ايضا ان من شان مصادقة البرلمان على المشروعين المعروضين عليه "المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية التونسية"وتحدث وزير الداخلية عن مسائل حماية المعطيات الشخصية وقال "نحن مؤتمنون على كل المعطيات الشخصية للتونسيين وهي معطيات محفوظة بالشكل الكافي".وبخصوص كلفة بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين قال الفقي "هي مسالة حيوية للدولة و الادارة" مضيفا ان وزارته ستبدل اقصى الجهود لتنفيذ مشروع الوثيقتين في "اطار مقاربة تشاركية شاملة ".وتحدث وزير الداخلية في رده على مسائل اثارها النواب في النقاش العام عن وضعيات المقار الامنية ومشروع شرطة الجوار وتوفير الوسائل للقوات الامنية وعلاقة النواب باعضاء الحكومة ورخص الصيد وعقود المناولة والهجرة غير النظامية.