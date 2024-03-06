الاتحاد الأوروبي بتونس ينظم تظاهرة لتسليط الضوء على التحديات التي يتعرضن إليها رائدات الأعمال في مجال التمويل

احتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء الموافق لـ8 مارس من كل سنة، نظم الاتحاد الأوروبي اليوم الإربعاء، بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس تظاهرة بعنوان "المراهنة على رائدات الأعمال : تسريع التغيير، نحو ريادة أعمال أكثر شمولية".



وحضر التظاهرة سفراء الاتحاد الأوروبي بتونس، الذين أكدوا دعمهم الدائم للنساء رائدات الأعمال في ظل التحديات والصعوبات التي يتعرضن إليها للحصول على التمويل اللازم.





وكان اللقاء فرصة لتكريم عدد من النساء التونسيات المميزات والمكافحات في سبيل تحقيق أحلامهن إضافة إلى تسليط الضوء على نجاحاتهن وتعزيز فرصهن في الوصول إلى المناصب القيادية.وقدمت الحاضرات، خلال التظاهرة، شهادتهن بخصوص الإشكاليات، التي تتعرض اليها النساء رائدات الاعمال خلال مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع من أجل الحصول على تمويلات وتحدثن عن صعوبة كسب ثقة البنوك والممولين وخاصة عندما تكون صاحبة المشروع إمرأة وصغيرة في السن وليس لها خبرة.كما تم التطرق بالمناسبة إلى مشكلة النقص في البرامج التكوينية والتمويلية المتاحة في مجالات اختصاصات المشاريع التي تطلقها النساء خاصة ان التكوين العلمي والجامعي لصاحبة المشروع في اغلب الاحيان لا يتطابق مع المجال الذي تعتزم الاستثمار فيه.وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، أن شهادات رائدات الأعمال في تونس تعكس إصرارهن على كسر الحواجز والصور النمطية المتعلقة بالنساء في مجال ريادة الأعمال، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال برامج تعاون إلى ضمان دمج أكبر عدد ممكن من النساء في عدة قطاعات تنموية ومجالات أكاديمية علمية وتفعيل نموذج تنموي يعترف بالدور الحاسم للنساء في الاقتصاد.ويُقدم الاتحاد الأوروبي دورات تدريبية للنساء اللاتي يحملن أفكار مشاريع من أجل دفعهن للحصول على التمويل وكسب ثقة المؤسسات المالية إضافة إلى مساعدتهن على تصدير منتجاتهن إلى الخارج .ويهدف الاتحاد ودوله الأعضاء إلى دعم المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الهيكلي القائم على أساس النوع الاجتماعي وتنفيذ الخطة الثالثة للعمل في مجال النوع الاجتماعي للاتحاد الأوروبي 2025-2021 .