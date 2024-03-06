وقفة مساندة للصحفي المسجون خليفة القاسمي، تزامنا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه

نفذ الصحفيون اليوم الأربعاء، امام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وقفة مساندة للصحفي المسجون خليفة القاسمي للمطالبة باطلاق سراحه، وذلك تزامنا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه.



وقد اودع القاسمي بسجن المرناقية منذ شهر سبتمبر الفارط، تنفيذا لحكم استئنافي صادر عن الدائرة الجنائية عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي 2023، يقضي بالترفيع من العقاب البدني المحكوم به من سنة إلى خمسة أعوام بتهمة "المشاركة في افشاء سر أمني" اثر نشره لخبر صحفي يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان استقاه من مصدر أمني بالجهة.

ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات للمطالبة بالخصوص باطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي، و"انهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين".



وقال نقيب الصحفيين زياد الدبار في كلمة له خلال وقفة المساندة للقاسمي، ان "هذه الوقفة تأتي في يوم نعتبره مفصليا في تاريخ الصحافة التونسية، وحاسما في مستقبلنا كصحفيين، في مواجهة حكم القضاء الغاصب بأقصى حكم في تاريخ الصحافة التونسية بخمس سنوات سجن لصحفي رفض الادلاء بمصادره"وذكر الدبار بانه تم تكييف قضية القاسمي في علاقة بالعملية الامنية المتعلقة بتفكيك خلية ارهابيين (موضوع الخبر الصحفي) واتهامه باختراق الاتصالات على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب، دون اثبات ان هذه العملية كانت محل تنصت، ولم يتم تضمين ملف القضية لوثائق في هذا الصدد ".وجدد نقيب الصحفيين رفض "استعمال القضاء لتهديد مستقبل مهنة الصحافة والصحفيين عموما"، مبينا ان الصحفي خليفة القاسمي لم يرتكب جرما يشكل خطرا على امن الدولة يستدعي الحكم في حقه بخمس سنوات سجنا" مذكرا بموقف نقابة الصحفيين منذ انطلاق أولى العمليات الإرهابية في تونس، ورفعها بالخصوص شعار "لا حياد مع الإرهاب".وعبر نقيب الصحفيين عن الامل في أن يصدر اليوم قرار قضائي ينصف الصحفي خليفة القاسمي، وكل الصحفيين الذين يقع تتبعهم بمقتضى "قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع"، ومن بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع بدورها في السجن منذ اشهر.وأشار الدبار الى ان نقابة الصحفيين، وفي انتظار ما سيصدر اليوم عن محكمة التعقيب، يبقى لها الحق في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية في حال تواصل "العبث بهذا الملف" وفق تعبيره .