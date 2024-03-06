النقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي

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قضت محكمة التعقيب بتونس اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بالنقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي، المحكوم ب5 سنوات استئنافيا، ما يعني إعادة القضية الى الحالة التي كانت عليها في الطور الابتدائي قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض وهي حالة سراح ما يعني أنه من المنتظر ان يتم تركه بحالة سراح .



وكان الحكم الابتدائي الصادر ضدّ خليفة القاسمي يقضي بسجنه سنة واحدة قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتونس في ماي 2023، بتشديد الحكم الصادر بحقه من سنة واحدة سجنا إلى السجن 5 سنوات، على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي يتعلق بنجاح أمني بعد تفكيك خلية إرهابية في القيروان.





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ويذكر أنّه انطلق تتبّع خليفة القاسمي منذ مارس 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائيّة، وتمّ الاحتفاظ به لخمس أيّام وإطلاق سراحه إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.



وتتمثّل التهمة الموجّهة للصحفي خليفة القاسمي في "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية.



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