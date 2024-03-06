مدرب كرة اليد التونسي نجيب بن ثاير يقود الريان القطري للتتويج ببطولة الخليج للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد

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قاد المدرب التونسي نجيب بن ثاير فريق كرة اليد بنادي الريان القطري للتويج بلقب بطولة الخليج للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد امس ، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه امس في العاصمة القطرية الدوحة على نادي الكويت الكويتي بنتيجة33-32

وانتهى الشوط الاول بالتعادل 17 – 17.

ويدرب حراس نادي الريان القطري الحارس الدولي السابق التونسي سليم الزهاني .