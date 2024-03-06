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مدرب كرة اليد التونسي نجيب بن ثاير يقود الريان القطري للتتويج ببطولة الخليج للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 09:45 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قاد المدرب التونسي نجيب بن ثاير فريق كرة اليد بنادي الريان القطري للتويج بلقب بطولة الخليج للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد امس ، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه امس في العاصمة القطرية الدوحة على نادي الكويت الكويتي بنتيجة33-32
وانتهى الشوط الاول بالتعادل 17 – 17.
ويدرب حراس نادي الريان القطري الحارس الدولي السابق التونسي سليم الزهاني .


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