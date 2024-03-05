Babnet

وزير الخارجية في القاهرة يترأس وفد تونس في أشغال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e78789420166.15409682_jiegqpmkflonh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 21:57 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ذكرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء ان نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سيتراس بتكليف من رئيس الدولة الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، غدا الاربعاء 6 مارس الجاري.

ووفق بلاغ للوزارة سيتركز اهتمام وزراء الخارجية العرب، خلال هذه الدورة، على الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتنسيق الجهود العربية لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزّة وكلّ فلسطين، بالإضافة الى أهمّ القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعلاقات العربية مع التجمّعات والتكتّلات الإقليمية والدولية.

...

وسيجري نبيل عمار على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283440


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*