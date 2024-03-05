وزير الخارجية في القاهرة يترأس وفد تونس في أشغال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية

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ذكرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء ان نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سيتراس بتكليف من رئيس الدولة الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، غدا الاربعاء 6 مارس الجاري.



ووفق بلاغ للوزارة سيتركز اهتمام وزراء الخارجية العرب، خلال هذه الدورة، على الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتنسيق الجهود العربية لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزّة وكلّ فلسطين، بالإضافة الى أهمّ القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعلاقات العربية مع التجمّعات والتكتّلات الإقليمية والدولية.





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وسيجري نبيل عمار على هامش هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.



