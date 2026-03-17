وزير التجهيز يؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمصادقات في قطاع البناء والأشغال العمومية

أكّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، لدى إشرافه، أمس الاثنين، على جلسة عمل خصّصت لتقديم مخرجات أعمال لجنة التفكير المكلّفة بمراجعة المنظومة الترتيبية المتعلقة بالمصادقات في قطاع البناء والأشغال العمومية، على ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليص الوثائق والآجال للحصول على المصادقات المطلوبة (التراخيص وكراسات الشروط التي تسند للمقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين)، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.ووفق بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء عن وزاة الإسكان والتجهيز، دعا الزواري، خلال الجلسة، إلى الإسراع في إنهاء أعمال اللجنة بخصوص مقترحات مراجعة التراخيص وكراسات الشروط مقاولات البناء والأشغال العمومية بالتنسيق مع كافة الهياكل والجهات ذات العلاقة.، وأشار بالمناسبة إلى وضع إطار قانوني يتم بمقتضاه تنظيم عمل المخابر المكلفة بإجراء التجارب والتحاليل اللازمة للمواد الإنشائية المختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.وتهدف هذه المراجعة إلى تحديث الإطار القانوني للمصادقات، وضمان جودة الإنجاز وتسريع إتمام المشاريع، وفق نفس المصدر.يسر