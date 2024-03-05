افتتاح منافسات الجائزة الكبرى لملتقى تونس الدولي لالعاب القوي لذوي الاحتياجات الخاصة

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افتتحت مساء اليوم الثلاثاء بملعب العاب القوى برادس منافسات النسخة 18 للجائزة الكبرى لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تحتضنه بلادنا من 5 الى 7 مارس الجاري وذلك بمشاركة 353 لاعبا يمثلون 42 دولة.



واشار المدير الفني للجنة الوطنية التونسية البرالمبية عبد الرزاق سوايسة في تصريح ل"وات" ان" النخبة الوطنية تشارك في هذا الملتقى الدولي بحوالي 50 رياضيا من بينهم من ضمن التاهل الى الالعاب البرالمبية باريس 2024 والذين يسعون الى ضمان ورقة العبور الى بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي ستحتضنها مدينة كوبي اليابانية خلال شهر ماي القادم من خلال تحقيق ارقام ايجابية".

وتابع المدير الفني ان "النسخة 18 للملتقى الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة يستحوذ على اهمية استثنائية باعتباره مطية للرياضيين المشاركين لتحقيق الارقام الدنيا لتحقيق التاهل ونامل ان يتمكن اكبر عدد ممكن من رياضيي النخبة التونسية من بلوغ الموعد العالمي"



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ومن جهة اخرى شدد سوايسة ان " العناصر التونسية اللامعة والتي تمكنت من التاهل الى الالعاب البرالمبية باريس 2024 شان وليد كتيلة وروعة التليلي ورجاء الجبالي واحمد بن مصلح وياسين قنيشي ستسعى بمناسبة هذا الملتقى الى ضمان تاهلها الى موعد كوبي العالمي بالاضافة الى قيمته الفنية العالية والتي تمثل محطة اعدادية وتحضيرية ذات بال للرهانات الدولية القادمة".

واكد البطل العالمي والبرالمبي وليد كتيلة في تصريح ل "وات" "ان الملتقى الدولي لالعاب القوي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تحتضنه بلادنا يشكل مناسبة هامة لوضع اللمسات الاخيرة قبل الدخول في اخر مراحل الاستعداد للالعاب البرالمبية التي ستدور خلال الصائفة القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس لاسيما في ظل القيمة العالية للمنافسة في ظل تواجد عناصر متميزة من مختلف البلدان, حيث ان الاحتكاك بلاعبين من الطراز العالي سيعود بالنفع على العناصر الوطنية".

ويعرف هذا الملتقى مشاركة عناصر وطنية شابة مثل نضال الخليفي (ت 35 الكراسي المتحركة) و نورهان حاج سالم ( اف 40- رمي الجلة) و جيهان عزيز (رمي الجلة) و امان الله التيساوي (ت 37 و 1500 متر) ويسرى بن جمعة (رمي الرمح).

يذكر ان عديد الدول ذات التقاليد الهامة في رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة تشارك في الملتقى مثل فرنسا وهولندا وبولونيا والكاميرون والجزائر والمغرب.

وعرف حفل الافتتاح حضور المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة وعدد من سفراء البلدان المشاركة وممثلين عن اللجنة البرالمبية الدولية.

ومن جهة اخرى شدد سوايسة ان " العناصر التونسية اللامعة والتي تمكنت من التاهل الى الالعاب البرالمبية باريس 2024 شان وليد كتيلة وروعة التليلي ورجاء الجبالي واحمد بن مصلح وياسين قنيشي ستسعى بمناسبة هذا الملتقى الى ضمان تاهلها الى موعد كوبي العالمي بالاضافة الى قيمته الفنية العالية والتي تمثل محطة اعدادية وتحضيرية ذات بال للرهانات الدولية القادمة".واكد البطل العالمي والبرالمبي وليد كتيلة في تصريح ل "وات" "ان الملتقى الدولي لالعاب القوي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تحتضنه بلادنا يشكل مناسبة هامة لوضع اللمسات الاخيرة قبل الدخول في اخر مراحل الاستعداد للالعاب البرالمبية التي ستدور خلال الصائفة القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس لاسيما في ظل القيمة العالية للمنافسة في ظل تواجد عناصر متميزة من مختلف البلدان, حيث ان الاحتكاك بلاعبين من الطراز العالي سيعود بالنفع على العناصر الوطنية".ويعرف هذا الملتقى مشاركة عناصر وطنية شابة مثل نضال الخليفي (ت 35 الكراسي المتحركة) و نورهان حاج سالم ( اف 40- رمي الجلة) و جيهان عزيز (رمي الجلة) و امان الله التيساوي (ت 37 و 1500 متر) ويسرى بن جمعة (رمي الرمح).يذكر ان عديد الدول ذات التقاليد الهامة في رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة تشارك في الملتقى مثل فرنسا وهولندا وبولونيا والكاميرون والجزائر والمغرب.وعرف حفل الافتتاح حضور المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة وعدد من سفراء البلدان المشاركة وممثلين عن اللجنة البرالمبية الدولية.