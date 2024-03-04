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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 15:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد غير المقيمين بتونس .
 
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ، بأن السفراء الجدد هم  محمد فيزال رزالي، سفير ماليزيا بتونس مع الإقامة بالجزائر، ولينكا ميهاليكوفا، سفيرة جمهورية سلوفاكيا بتونس مع الإقامة بالقاهرة وماتجاز لونقار، سفير جمهورية سلوفينيا بتونس مع الإقامة بروما
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
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