توزر: توجّه نحو دعم التعاون الاقتصادي التونسي-الجزائري ونوايا لإحداث مناطق صناعية مشتركة في حزوة وتمغزة الحدوديتين (الوالي)

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قال والي توزر محمد أيمن البجاوي إن السلطات التونسية والجزائرية متّجهة بدرجة أولى نحو مزيد دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، باعتبار أن التبادل الثقافي والرياضي مفعّل منذ سنوات، واستفادت ولاية توزر من خلاله بحضور فرق فنية جزائرية وحرفيين من ولايتي الوادي وتبسة في مهرجان الخيام بحزوة وغيره من التظاهرات الثقافية.



وأضاف، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ ولاية توزر معنية بدرجة كبيرة بمختلف برامج التعاون الاقتصادي باعتبار وجودها على الشريط الحدودي التونسي وتوفرها على منفذين بريين هما المعبر الحدودي حزوة المقابل لمعبر الطالب العربي بولاية الوادي الجزائرية، ومعبر فج بوزيان بمعتمدية تمغزة ويقابله معبر بئر العاتر بولاية تبسة.

وأكد أن التنسيق لإحداث منطقة تبادل تجاري بين ولايتي توزر والوادي على مستوى المعبر الحدودي حزوة مازال قائما، إضافة الى وجود نوايا لإحداث مناطق صناعية مشتركة الاولى في معتمدية حزوة ويقع تزويدها بالغاز الطبيعي من الجانب الجزائري، والثانية في معتمدية تمغزة تستفيد من وجود أنشطة اقتصادية في ولاية تبسة متعلقة بتثمين وتحويل مخلفات الفسفاط، مبينا أنه سيقع تشجيع مستثمرين من البلدين للانتصاب فيها.



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ولفت، في هذا الخصوص، إلى أنّ العلاقات الاقتصادية شهدت تطوّرا خلال السنوات الأخيرة وهو ما يؤكده تطوّر حركة العبور بين البلدين فقد فاق عدد المسافرين بمعبر حزوة في الاتجاهين خلال سنة 2023 مليونا و700 ألف شخص، بما يحيل على ضرورة تطوير هذه الحركة إلى نشاط اقتصادي يعود بالنفع على الولايتين.

وتعزّز هذا التوجه، وفق والي الجهة، خاصة مع انطلاق الدراسات الأولية الخاصة بمشروع الاروقة الاقتصادية وهو طريق ذات 4 أروقة ستربط الحدود الجزائرية على مستوى ولاية توزر بميناء قابس البحري بما يخوّل ربط أصحاب المؤسسات والمصدرين الجزائريين بشكل مباشر مع الميناء ويساهم في دعم أنشطتهم، مؤكدا أن مختلف هذه البرامج تبرهن على وجود تصور لقوة اقتصادية إقليمية تونسية جزائرية خلال المرحلة الحالية.

وتطرّق البجاوي إلى وجود نشاط تجاري حر وغير رسمي بين البلدين والذي يعرف تطورا من سنة الى أخرى وقابل للتطور أكثر باعتبار أن معبر حزوة ذو صبغة تجارية منذ عدة سنوات وسيتعزز بإضفاء الصبغة التجارية على معبر الطالب العربي في الجزائر انطلاقا من السنة القادمة، وفق تأكيد السلطات الجزائرية، حتى تكون الأنشطة مثمرة للبلدين.