القصرين: الكشف السريري عن 86 إمرأة في إطار قافلة صحية بمعتمدية حاسي الفريد والاشتباه في إصابة 3 منهن بسرطان الثدي

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أفادت سلمى قدرية الطبيبة المختصة في جراحة الأورام والكاتبة العامة لجمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية بتونس، اليوم السبت، بأن 86 إمرأة من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين خضعن اليوم للكشف السريري في عيادة لتقصي سرطان الثدي ضمن قافلة صحية نظّمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالدائرة الصحية حاسي الفريد تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع جمعية نوران للتوقي من سرطان الثدي ومخبر نيابوليس التابع لمجمع ميديس.



وأوضحت قدرية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تمكين 86 امرأة من الصور اللازمة بآلة الماموغرافي على متن شاحنة "المومولايف"، بالإضافة إلى إنجاز 38 صورة شعاعية، وحوالي 40 صورة بالصدى، بما مكّن من إكتشاف 3 حالات يشتبه في حملها لسرطان الثدي، وتم إخضاعها للتحاليل اللازمة، وسيتم على ضوئها سيتم إعداد ملفات التكفل بعلاجهن في المستشفيات الجامعية المختصة.

وبيّنت، بالمناسبة، أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أخضع النساء الوافدات على القافلة (أكثر من 150 امراة إجمالا) لفحوصات مراقبة الحمل، وتقصي سرطان عنق الرحم والأمراض المنقولة جنسيا، مبينة أن القافلة الصحية للتقصي عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم حلت مؤخرا بملولة وطبرقة بجندوبة واليوم بمعتمدية حاسي الفريد، وستحل قريبا بمعتمدية بن قردان بمدنين بهدف تقريب خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي من نساء المناطق الداخلية النائية والأوساط الريفية المعزولة.



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يشار الى أن القافلة الصحية المتنقلة لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم مجهزة بآلات الكشف عن الأمراض السرطانية، أمّنها أطباء مختصون من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ومن مخبر أميديس، وجمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية، وأطباء أشعة متطوعون، إلى جانب أطباء واطارات صحية من المستشفى الجهوي بالقصرين.