اتفاقية مشتركة بين وزارتي الاسرة والتشغيل لدعم التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات

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وقعت وزارتا الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، والتشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة بتونس، اتفاقية ترمي الى تعزيز التعاون بينهما في مجالات دعم التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات عبر مسار متكامل للمرافقة والتكوين والتاطير والتمويل.



واكد وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، بالمناسبة، انه بمقتضى هذه الاتفاقية، سيتم وضع مراكز تكوين الفتاة الريفية على ذمة النساء صاحبات المشاريع بصورة تجريبية في مرحلة اولى في كل من القصرين وجندوبة لتعمم اثر ذلك التجربة في كل الولايات، بالاضافة الى تكوينهن في المجمعات الفلاحية المختصة في الصناعات الغذائية بتونس العاصمة.





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واضاف ذياب "ان الوزارة ستضع فضاءات المبادرة على ذمة نساء صاحبات افكار المشاريع كما ستتم مساعدتهن على دراسة جدوى هذه المشاريع وتاطيرهن وتوجيهن في كل مراحل الانجاز، بما يضمن ديمومة المشاريع من خلال وضع اليات لمرافقتهن بعد الانجاز لفترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.



افادت وزيرة الاسرة، امال بلحاج موسى، "ان الاتفاقية تندرج في اطار تعميق المرافقة والتكوين لفائدة النساء والفتيات المنتفعات ببرامجها".



واوضحت ان هذه الاتفاقية من شانها تعزيز التعاون في مجالات دعم التمكين الاقتصادي ومرافقة النساء والفتيات صاحبات افكار المشاريع من خلال برامج الوزارة، سواء برنامج " رائدات" القائم على القروض، او برامج التمكين الاقتصادي القائمة على دعم موارد الرزق.



ولفتت في هذا السياق، الى انه خلال سنتي 2023 و2022 ، سعت الوزارة اساسا الى تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وفي السنة الحالية سيتم العمل على تجويد الجهد المبذول في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.



كما اشارت بلحاج موسى الى ان الاتفاقية تنص على اطلاق تجربة نموذجية في "القصرين" عبر مركز الفتاة الريفية وتكوين العاملات في القطاع الفلاحي في مجال الدواجن والاغنام، علاوة على مركز الفتاة الريفية بجندوبة الذي سيهتم ببرنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة.