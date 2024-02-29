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أكد نور الدين عمارة المدير الفني للجامعة التونسية للرقبي أنّ العناصر الوطنية للرقبي بـ 7 لاعبين "ذكورا واناثا " ستسعى لاعتلاء منصة التتويج في منافسات الألعاب الافريقية التي ستحتضنها غانا الشهر القادم.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي سيدات استعد للألعاب الافريقية باجراء تربص اعدادي مشترك مع المنتخب البولوني في تونس من 20 الى 25 فيفري، في حين ستدخل عناصر المنتخب التونسي ذكور بداية من بداية شهر مارس في تربص داخلي.

وأشار الى أنّ المنتخب التونسي ذكورا الذي حصد المركز الثالث مؤخرا في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية سينافس على احدى المراكز الثلاثة في القارة السمراء، وسيكون ندا قويا للمنتخبات القوية على غرار جنوب افريقيا و ناميبيا.



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أما في ما يتعلق بمنتخب السيدات الذي أحرز بجدارة لقب البطولة العربية فقد بيّن المدير الفني للجامعة التونسية للرقبي أنّه سيكون أحد طرفي الدور النهائي، وسيعود الى أرض الوطن متوّجا بالذهبية أو الفضية.



وفي سياق متصل، أكد على أنّ رياضة الرقبي في تونس تحتاج اليوم الى الدعم ومزيد العناية، خصوصا في اختصاص الرقبي بـ 15 لاعبا، وذلك بعد عجز المنتخب الى حد الآن في ضمان التأهل الى بطولة العالم، دون اعتبار الألعاب الأولمبية.

وأبرز أنّ المنتخب التونسي للرقبي بـ" 15 لاعبا " لا يشكو من نقص على مستوى الرصيد البشري وانّ هناك نحو 74 لاعبا تونسيا محترفا في فرنسا.

واضاف أنّ تطوير رياضة الرقبي والنهوض بها أكثر سواء بـالنسبة للعبة " 7 لاعبين" أو " 15 لاعبا " يحتاج الى موارد مالية هامة و توفير الملاعب، منوها في هذا الصدد أنّ تونس تملك اليوم فقط 4 ملاعب، منها ملعبان فقط مؤهلان، بمساكن و جمال، مشيرا الى ان ملعبي المنزه و نابل غير مؤهلين.

وينتظر أن تشارك تونس بـ 150 رياضيا ورياضية، في 13 اختصاصا، ضمن منافسات النسخة الثاثة عشر من الألعاب الافريقية المقررة بالعاصمة الغانية أكرا من 8 الى 23 مارس المقبل.

ر/سمس

