وزير التعليم العالي يلتقي الرئيسة المديرة العامة لمعهد البحوث والتنمية الفرنسي

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تمحور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، الاربعاء، بالرئيسة المديرة العامة لمعهد البحوث والتنمية الفرنسي فاليري فاردييه، حول متابعة المشاريع الهيكلية البحثية.



وأفاد بلاغ لوزارة التعليم العالي، أنه من بين هذه المشاريع الهيكلية البحثية، المخابر المشتركة الدولية والتي من شأنها أن تساهم في دفع التعاون التونسي الفرنسي في مجال البحث العلمي في عدّة ميادين من بينها التصرّف في الموارد المائية والمحافظة على المحيط في ظلّ التغيّرات المناخية والطاقات المتجددة وكذلك نقل التكنولوجيا وتثمينها.





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كما تباحث الطرفان حول آفاق التعاون بين الجانبين من خلال العمل على وضع خطّة عمل مشتركة تحدّد فيها الأولويات المشتركة للبلدين في مجال البحث العلمي والتجديد، عبر فرق بحثية مشتركة، وإنشاء آليات جديدة لدعم التعاون التونسي الفرنسي ضمن البرامج الدولية والأوروبية على غرار Horizon Europe وPRIMA وBlue Med وذلك تنفيذا للاتّفاقية الإطارية الموقّعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ومعهد البحوث والتنمية الفرنسي ومركز البحث الفلاحي من أجل التنمية.



كما تناول اللقاء، الذي جرى بحضور المدير العام للتعاون الدولي مالك كشلاف والمدير العام للبحث العلمي، مراد بالأسود، أهميّة تعزيز التعاون جنوب - جنوب عبر تكثيف المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات الباحثين الأفارقة.

