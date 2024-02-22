سوسة: 650 حاجا وحاجة يستفيدون من خدمات الشباك الموحد (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

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افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية سوسة محمد الناجي بن عمار، بان 650 حاجا وحاجة من المرسمين في قائمات الحجيج للموسم الحالي، استفادوا من الخدمات التي تم توفيرها بمناسبة تركيز الشباك، ومنها بالخصوص خدمات إتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة.

واوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية في تصريح لصحفي "وات" بان ولاية سوسة، وفرت خلال الفترة من 18 الى 21 فيفري 2024، خدمات عن طريق الشباك الموحد لاتمام إجراءات السفر نحو البقاع المقدسة، استفادوا منها، بعد ان اجروا الفحوصات الطبية ووالتلاقيح الضرورية، مؤكدا ان استعدادات الجهة لموسم الحج "تمت في ظروف طيبة وعلى أحسن وجه".

وأضاف ان خدمات الشباك الموحد شملت الإجراءات التي وفرتها بالخصوص شركة الخطوط الجوية التونسية وشركة الخدمات والاقامات وخدمات البريد التونسي وخدمات تبديل العملة

كما استفاد حجيج ولاية سوسة بما فيهم المرسمين في قائمة الانتظار، وفق نفس المصدر، من عديد الدروس الدينية النظرية والتطبيقية حيث تولى الوعاظ والأئمة توجيه النصائح والارشاد للحجيج وذلك الى جانب دروس التوعية لشركات الخدمات والاقامات وحصص التثقيف الصحي التي انتظمت بتاطير من مصالح الإدارة الجهوية للصحة



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يذكر ان اول رحلة مبرمجة لفائدة حجيج ولاية سوسة ستكون نحو المدينة المنورة يوم 26 ماي القادم أما الرحلة الثانية فستحطّ بمطار جدّة يوم 29 ماي