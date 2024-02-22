سحب قرعة كاس تونس لكرة اليد لكل الاصناف يوم الخميس 29 فيفري

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ اليوم الخميس ان عملية سحب القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس تونس للموسم الرياضي 2023-2024 لاصناف الاكابر والكبريات والاواسط والوسطيات ستدور يوم الخميس 29 فيفري الجاري على موجات اذاعة الشباب بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

كما جاء في البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك انه سيتم كذلك سحب قرعة الدور ربع النهائي لصنفي الوسطيات والصغريات.