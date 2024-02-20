العرض ما قبل الأول لمسرحية "الطائر الأزرق" مساء الجمعة بدار المسرحي بباردو

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تستضيف دار المسرحي بباردو يوم الجمعة 23 فيفري الحالي بداية من السادسة مساء العرض ما قبل الأول لمسرحية موجهة للأطفال والناشئة تحمل عنوان "الطائر الأزرق"، عن موريس ميترلينك، إخراج واقتباس محمد الاخوص، ودراماتورجيا منال بكوري.



وهذا العمل الذي أنتجته شركة "ريمان للإنتاج والتوزيع الفني"، يروي قصة "تيتيل" الذي يتبع في ليلة رأس السنة نور كتابه ليقوده في رحلة سحرية تجمع بين عوالم خيالية مذهلة. ويسعى إلى النجاح في المهمة التي أوكلتها له الجنية "بريلون"، وهي العثور على الطائر الأزرق. ويشاركه في هذه المهمة مجموعة من الأصدقاء السحريين الذين يضفون على الرحلة مزيدا من المتعة والمغامرة بحسب ما جاء في ورقة تقديمية للعمل.

ويضيف التقديم : "على طول الطريق، يقابل "تيتيل" شخصيات غريبة ومثيرة للاهتمام، ومن خلال تفاعله معهم ووسط مغامرته الشيقة نتعلم جميعنا درسا في الحياة"



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ويؤدي أدوار هذا العمل كل من محمد الأخوص ومنال بكوري وسالم سلامة وأسال دشراوي.



