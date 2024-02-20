وزيرة الصناعة وسفيرة الإمارات بتونس تؤكدان ضرورة دفع الاستثمار في الصناعات الغذائية والصيدلية ومكونات السيارات والطائرات

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أكدت كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، في لقاء جمعهما، امس الإثنين، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الاستثمار في الصناعات الغذائية على غرار تصدير زيت الزيتون المعلب والتمور اضافة الى مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلانية.



ولفتت شيبوب، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، الى حرص المستثمر الاماراتي مجمع "أمايا باور" على القيام بمشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاوات ومواصلة تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الطاقات النظيفة.





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ولاحظت الوزيرة مستوى تطور الامارات في مجال المناطق الحرة، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة.



واستعرضت في ذات الصدد، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035، مؤكدة حرص تونس على تسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمار مختلف المجالات الواعدة.



وأكدت السفيرة الإماراتية، من جهتها، استعداد بلدها لمساندة تونس في مسارها التنموي باعتبار أنها متطورة اقتصاديا وتزخر بالكفاءات والخبرات، داعية إلى الاستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة من خلال القيام بزيارات ميدانية لوفود اقتصادية لكلا البلدين.